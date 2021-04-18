Son dakika haberi | Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı

Son dakika haberi | Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde filyasyon ekiplerine destek vermek için bölgeye gelen polis ekiplerini görerek otomobillerini bırakarak kaçan 6 kişi her yerde aranıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde filyasyon ekiplerine destek vermek için bölgeye gelen polis ekiplerini görerek otomobillerini bırakarak kaçan 6 kişi her yerde aranıyor.

Nazilli'ye bağlı Yıldıztepe Mahallesi 534 sokak ile Çakıcı Sokak üzerinde bulunan bir eve gelen filyasyon sağlık ekipleri, destek için polis ekibi çağırdı. Bölgeye gelen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen plakası olmayan açık kasa kamyonette bulunan 6 kişiyi fark ederek araca doğru yöneldiği sırada 6 kişinin kaçmaya başlaması üzerine takibe başladı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanıldığı şüphesi üzerinde durulurken, bölgede arama yapan polis ekipleri kişilere ulaşamadı. Plakası olmayan araç incelenmek üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği bahçesine çekici marifetiyle çekilirken, firar eden 6 kişiden birinin ayakkabılarını da bölgede bırakarak yalın ayak kaçması dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından da kovalanan zanlılar bölgede bulunan karanlık sokaklarda ve zeytinlik alanlarda izini kaybettirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi zanlıların neden kaçtığını belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika haberi | Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı
Son dakika haberi | Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Antony Blinken Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 00:45:24. #1.16#

title