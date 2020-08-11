Son dakika haberi: Polisi görünce kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika güncel haberi... Antalya'da polisi görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
11.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:05
Antalya'da polisi görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki cep telefonu gasbıyla ilgili araştırma yaptıkları sırada, Yavuz Özcan Parkı'nda hareketlerinden şüphelendikleri iki kişiyi durdurmak istedi.
Kaçan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Cep telefonu gasbıyla ilgilerinin olmadığı anlaşılan iki kişi, emniyetten salıverildi.
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Kaynak: AA