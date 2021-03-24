Son dakika haberi! Polisi gördü kaçarken yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika haberi! Polisi gördü kaçarken yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

24.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:04
Son dakika haberi! Polisi gördü kaçarken yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haber... Hatay'da polislerin görünce kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Hatay'da polislerin görünce kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır halde bulunan 12 paket eroin maddesi ele geçirildi.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi üzerinden meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet T. devriye gezen polisleri görünce bir anda koşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis Ahmet T.'yi kovalamaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından Ahmet T. kıskıvrak yakalandı. Ahmet T.'nin üzerinde yapılan aramada 3 elinde 3 paket ayakkabısının içerisinde 9 adet toplam 12 adet satışa hazır halde eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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