Son dakika haberi... Polisi fark eden şahsın attığı okul çantasından 617 gram esrar çıktı
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Son dakika haberi... Polisi fark eden şahsın attığı okul çantasından 617 gram esrar çıktı

Son dakika haberi... Polisi fark eden şahsın attığı okul çantasından 617 gram esrar çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet birimlerini fark ederek kaçan şahsın yol kenarına attığı okul çantasından 617 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet birimlerini fark ederek kaçan şahsın yol kenarına attığı okul çantasından 617 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışma esnasında Cumhuriyet Mahallesi Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerinde görevli ekipleri fark eden kimliği belirsiz şahsın yanında taşıdığı okul çantasını atarak kaçtığını fark etti.

Ekiplerce incelenen şahsın attığı okul çantasının içerisinden toplam 617 gram esrar maddesi çıktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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