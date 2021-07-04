Son dakika haberi! Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Polis kendilerine saldıran sürücüyü biber gazı ile etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.B., 35 ATL 122 plakalı otomobili ile seyir halindeyken trafik polisleri aracı durdurdu. Ekipler, evrak kontrolü yaptıktan sonra, alkolmetre ile ölçüm yapacağı sırada E.B. polislere tepki gösterdi. Trafik polislerine tekme atmaya çalışan E.B., biber gazı ile etkisiz hale getirildi. E.B.'nin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. "Onca alkollü kişi var beni neden durduruyorsunuz" diyen E.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık