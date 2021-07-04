Son dakika haberi! Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale

Son dakika haberi! Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Polis kendilerine saldıran sürücüyü biber gazı ile etkisiz hale getirdi. 

Olay, saat 00.15 sıralarında Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.B., 35 ATL 122 plakalı otomobili ile seyir halindeyken trafik polisleri aracı durdurdu. Ekipler, evrak kontrolü yaptıktan sonra, alkolmetre ile ölçüm yapacağı sırada E.B. polislere tepki gösterdi. Trafik polislerine tekme atmaya çalışan E.B., biber gazı ile etkisiz hale getirildi. E.B.'nin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. "Onca alkollü kişi var beni neden durduruyorsunuz" diyen E.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 


Son dakika haberi! Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Taner Ölmez İbrahim Selim
Spor Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 08:58:45. #1.16#

title