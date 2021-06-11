Son dakika haberi | Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
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Son dakika haberi | Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi | Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Yalova İl Emniyeti Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yalova İl Emniyeti Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında 27 kişi gözaltına alırken, bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, 7-10 Haziran tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 283,8 gram toz esrar, 33,80 gram metamfetamin, 65,42 gram sentetik kannabinoid, 2,40 gram kokain ve 0,80 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1-11 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan 23 kişiye işlem yapıldı. - YALOVA

Son dakika haberi | Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haberi | Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haberi | Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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