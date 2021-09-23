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Son dakika haberi! Polis ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Polis ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde polis ile jandarmanın ortak yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (İHA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde polis ile jandarmanın ortak yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mersin Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Çamlıyayla'nın Kale Mahallesi'nde ikamet eden N.D. isimli şahsın evinde arama yaptı. Evin bodrum katında 3 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Başka bir operasyonda aynı ekip, Çamlıyayla'nın Kale Mahallesi'nde ikamet eden E.B. isimli şahsın evinde yaptıkları operasyonda, evin bahçesinde ekili vaziyette 15 kök kenevir ve 210 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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