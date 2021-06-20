Son dakika haberi: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisi uzun süren takibin ardından yaptığı şok baskınla 4 uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisi uzun süren takibin ardından yaptığı şok baskınla 4 uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uzun süre takip edilen ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Gönül A (25), Cengiz A. (29), Gülsen A. (45) ve Telat A.'nın (49) ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir tacirleri gözaltına alınarak çıkarılmış oldukları adli makamlarca Gülsen A. (45) ve Telat A. (49) tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı