Son dakika haberi: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisi uzun süren takibin ardından yaptığı şok baskınla 4 uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisi uzun süren takibin ardından yaptığı şok baskınla 4 uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uzun süre takip edilen ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Gönül A (25), Cengiz A. (29), Gülsen A. (45) ve Telat A.'nın (49) ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir tacirleri gözaltına alınarak çıkarılmış oldukları adli makamlarca Gülsen A. (45) ve Telat A. (49) tutuklandı. - BURSA

Son dakika haberi: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fotoğrafları silmek için zorla aldığı telefon başına dert açtı
Fotoğrafları silmek için zorla aldığı telefon başına dert açtı
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan kan donduran sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan kan donduran sözler: Öldürmek için gittim
Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı
Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 15:46:51. #1.16#

title