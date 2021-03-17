Son dakika haberi... Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Son dakika haberi... Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

17.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:59
Son dakika haberi... Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan iki ayrı çalışmada, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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