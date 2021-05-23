Son dakika haberi! Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
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Son dakika haberi! Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri toplamda 5 gram Metamfetamin, 28 adet Lyrica, 10 gram esrar ve 6 gram toz esrar yakaladı.Ekipler ayrıca, 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden, 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haberi! Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Son dakika haberi! Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Son dakika haberi! Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Son dakika haberi! Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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