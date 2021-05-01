Son dakika haberi: POLİS TURİSTLERİ DENETLEDİ
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Son dakika haberi: POLİS TURİSTLERİ DENETLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı (2)Kısıtlama günlerinde sadece kente gelen turistlere açık olan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı (2)

Kısıtlama günlerinde sadece kente gelen turistlere açık olan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Ekipler, hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ve nem oranının ise yüzde 50 olduğu sahile gelenlerin tek tek kimlik ve pasaport kontrolünü yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam kapanma öncesinde yerleşik yabancıların da Türk vatandaşları gibi kurallara uymakla mükellef olduğunu söyleyip, turistmiş gibi kısıtlamayı ihlal edemeyeceğini hatırlatması üzerine ekipler sahil boyunca yaya olarak devriye görev yaptı.

Öte yandan Konyaaltı Sahilinde öğle saatlerinde bir kepçe sahile paralel şekilde kum alanın üzerinde çalışma yaptı. Bu çalışma da turistler tarafından meraklı bakışlarla izlendi.

Son dakika haberi: POLİS TURİSTLERİ DENETLEDİ
Son dakika haberi: POLİS TURİSTLERİ DENETLEDİ
Son dakika haberi: POLİS TURİSTLERİ DENETLEDİ
Son dakika haberi: POLİS TURİSTLERİ DENETLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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