Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
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Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Son dakika haberleri... Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende Cumhurbaşkanı'nın kutlama mesajı okundu.

10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Taksim'de de kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir tören düzenlendi. Saat 10.00'da gerçekleştirilen törene Vali yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çeşitli birimlerden polisler katıldı.

Tören, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Tören, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
Son dakika haberi: Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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