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Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Bir son dakika haberine göre 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı.

İSTANBUL (DHA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Taksim Meydanı'nda kadınlara çiçek dağıtmaya başlayan polis ekipleri daha sonra atlı polisler eşliğinde İstiklal Caddesi'nde dağıtıma devam etti. Çiçek alan kadınların durumdan memnun oldukları görüldü. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.


Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber | Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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