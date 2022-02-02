Son dakika haberi: Polis silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil İlçesinde bir evde arama yapıldı. Ekipler, evde 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa