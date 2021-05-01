Son dakika haberi: Polis Senanur'un hem annesi hem babası olup doğum gününü kutladı

Son dakika genel haberi... - Polis Senanur'un hem annesi hem babası olup doğum gününü kutladı Adana'da babası tarafından 2 yaşında babası, 4 yaşında annesi tarafından terk edilince babaannesi tarafından bakılan Senanur Solmaz, tam kapanma nedeniyle evden çıkıp pasta alamadığı için polise SMS atarak doğum gününün...

- Polis Senanur'un hem annesi hem babası olup doğum gününü kutladı

Adana'da babası tarafından 2 yaşında babası, 4 yaşında annesi tarafından terk edilince babaannesi tarafından bakılan Senanur Solmaz, tam kapanma nedeniyle evden çıkıp pasta alamadığı için polise SMS atarak doğum gününün kutlanmasını istedi

Polis bu istek üzerine pasta alıp Solmaz'ın evine giderek "iyi ki doğdun Senanur" şarkısıyla doğum gününü kutladı

ADANA - Adana'da 2 yaşında babası, 4 yaşında annesi tarafından terk edilince babaannesi tarafından bakılan Senanur Solmaz, tam kapanma nedeniyle evden çıkıp pasta alamadığı için polise SMS atarak doğum gününün kutlanma isteğini polis şarkılar eşliğinde gerçekleştirdi.

Annesi tarafından 2 yaşında babası tarafından ise 4 yaşında terk edildiği için babaannesi Fatma ve dedesi Mahfuz Solmaz tarafından bakılan Senanur Solmaz 18. yaşına girecek olmanın heyecanını yaşarken yeni tip korona virüs nedeniyle 17 günlük tam kapanma dönemi başladı. Bu nedenle dedesi ve babaannesi sokağa çıkıp yaş pasta alıp doğum gününü kutlayamadı. Bu duruma çok üzülen Solmaz, Adana Emniyet Müdürlüğüne, "tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamıyoruz benim doğum günüm bana yaş pasta alıp doğum günümü kutlar mısınız" diye SMS attı. Bu SMS'i gören Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci genç kızlığa adım atacak Solmaz'ın isteğinin yerine getirilmesi onun mutlu edilmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri yaş pasta alıp üzerine de mumları koyarak Solmaz'ın evine gitti. Kapıda polis cep telefonundan "iyi ki doğdun Senanur" şarkısını da açıp zile bastı. Kapıyı açan Solmaz karşısında yaş pastalı şarkılı polisleri görünce çok mutlu oldu. Solmaz yaş pasta üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Solmaz, pandemi nedeniyle sokağa çıkıp yaş pasta alıp doğum gününü kutlayamadığını bu nedenle SMS atarak polisten yardım istediğini onlarında bunu geri çevirmeyerek yardımcı olduklarını belirterek, "Şuan çok mutlu oldum. Onları kapıda görünce mutluluktan ağlamak istedim. İyi ki polisler var Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi. Polis Solmaz'a doğum günü hediyesi de verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE