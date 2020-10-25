Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı
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Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı

25.10.2020 05:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 05:51
Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı

Son dakika haberine göre ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, oturduğu evin otoparkında yakalandı.

ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, oturduğu evin otoparkında yakalandı. Uzun süren kovalamaca sırasında polis otomobiline çarpan sürücünün alkollü olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Ankara'ın Keçiören ilçesinde 06 BDF 648 plakalı otomobil sürücüsü Emrah Yukarıkır, Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Uzun süre polis ekipleri tarafından yakalanmaya çalışılan Yukarıkır, kaçarken polis otomobiline çarparak zarar verdi.

POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

10 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü, ikamet ettiği evin otoparkına sığındı. Atapark Mahallesi Engeller caddesi 39 numaralı binanın otoparkında polis ekipleri tarafından yakalanan Yukarıkır'ın, olay yerinde yapılan alkol testi sonucu 145 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kullandığı otomobilin içerisinden alkol kutuları çıkan Yukarıkır'ın önceden bilişim suçundan arandığı öğrenildi. Yukarıkır, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı
Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı
Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı
Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı
Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı
Son dakika: Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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