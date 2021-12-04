Son dakika haberi: Polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi - Haberler
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Son dakika haberi: Polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi: Polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi.

Bozüyük'te güvenliğini sağlamak amacıyla nöbet tutacak olan emniyet mensupları için Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan polis kontrol noktası konteynırının zemin çalışmaları tamamlanmıştı. Ardından vinç yardımı ile bölgeye getirilen polis kontrol noktası konteynırının polislerin de yardımı ile yerine yerleştirildi. Ekipler, Bozüyük Belediyesine konteynır için teşekkür ederken, görevlilerin bundan sonra daha rahat hizmet vereceği belirtildi. - BİLECİK

Son dakika haberi: Polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi

Son dakika haberi: Polis noktası konteynırı yerine yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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