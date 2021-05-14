Son dakika haberi... Polis noktalarında bayram ve pandemi uygulaması
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Son dakika haberi... Polis noktalarında bayram ve pandemi uygulaması

Son dakika haberi... Polis noktalarında bayram ve pandemi uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, tam kapanma sürecinde kentte denetim yapan ekipleri ziyaret etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, tam kapanma sürecinde kentte denetim yapan ekipleri ziyaret etti.

Tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bayram sürecinde de devam ediyor. Ekipler bu kapsamdaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kente giriş ve çıkışlarda vatandaşların muafiyet belgesi sorgulanıyor. Belgesi olmayan vatandaşlar hakkında işlem yapılıyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da denetimleri yakından takip ediyor. Aslan bugün Kars Kapı Uygulama noktasında görevli ekipleri ziyaret etti. Bayramlarını kutladı. Aslan ziyaret esnasında uygulama noktasında durdurulan vatandaşların da bayramını kutladı. Şeker ikram etti.

Öte yandan kentteki denetimler 17 Mayıs'a kadar devam edecek. - ERZURUM

Son dakika haberi... Polis noktalarında bayram ve pandemi uygulaması
Son dakika haberi... Polis noktalarında bayram ve pandemi uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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