Son dakika haberi | Polis memurunu öldüren Amerikan katil zanlılarına müebbet istemi
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Son dakika haberi | Polis memurunu öldüren Amerikan katil zanlılarına müebbet istemi

07.03.2021 03:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 03:09
Son dakika haberi | Polis memurunu öldüren Amerikan katil zanlılarına müebbet istemi

Son dakika 3. sayfa haberine göre İtalya Roma Savcılığı, 2019 yılında 11 bıçak darbesiyle öldürülen polis memuru Mario Cerciello Rega'nın katil zanlısı 2 Amerikan vatandaşının ömür boyu hapsini istedi.

İtalya Roma Savcılığı, 2019 yılında 11 bıçak darbesiyle öldürülen polis memuru Mario Cerciello Rega'nın katil zanlısı 2 Amerikan vatandaşının ömür boyu hapsini istedi.

Başkent Roma'da görülen davada Cumhuriyet Savcısı Maria Sabina Calabretta, polis memurunu öldürdüklerini itiraf eden Finnegan Lee Elder ve Cristian Gabriel Natale Hjorth hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

Zanlıların, 35 yaşındaki polis memurunu 30 saniye içinde 11 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söyleyen Savcı Calabretta, "Memur Cerciello kendini savunamadan 30 saniye içinde 70 euro ve bir tabak kokain için öldürüldü. Katiller kurbanının ne durumda olduğuna bakmaksızın kaçıp bıçağı sakladılar." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Mario Cerciello Rega, 25 Temmuz gecesi bir uyuşturucu satışı ihbarı üzerine gittiği Roma'nın Trastevere bölgesinde bıçaklanarak öldürülmüştü. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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