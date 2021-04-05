Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
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Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan

Son dakika gündem haberi: Daha evvel Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde görev yapan polis memuru Barbaros Hatunoğlu. son vazife yeri Kırşehir'de kendi imkanları ile 3 bin 599 meşe palamudu fidanı dikti.

Daha evvel Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde görev yapan polis memuru Barbaros Hatunoğlu. son vazife yeri Kırşehir'de kendi imkanları ile 3 bin 599 meşe palamudu fidanı dikti.

Daha önceden sert geçen kış şartlarında aç kalan kuşlara verdiği yemlerle örnek olan Barbaros Hatunoğlu, bu sefer dikkatleri erozyona çekti. Ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in belirttiği gibi "Tohum saç bitmezse toprak utansın" düsturunu kendine örnek alan Barbaros Hatunoğlu, görev yaptığı Kırşehir ilinde toprakların verimli olduğunu, ancak iklim şartlarının sert olduğunu bu iklimde en rahat yetişebilecek ağaçların birinin meşe ağacı olduğunu söyledi. Barbaros Hatunoğlu, ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinin dağlarından binlerce meşe palamudu topladı. Bu meşe palamutlarını itina ile filizlendiren Hatunoğlu, Kırşehir'in ağaçsız çıplak dağlarına 3 bin 599 tanesini tek tek dikti. Hatunoğlu, her geçen gün çölleşen topraklarımıza bir hediye, gelecek nesillerimize bir nefes olması için herkesi fidan dikmeye çağırdı. - BURSA

Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan
Son dakika haberi! Polis memurundan 3 bin 599 fidan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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