Son dakika haberi... Polis memuru doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Polis memuru doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Polis memuru doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti

Son dakika haberleri: Kırşehir'de görev yapan polis memuru tek başına doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti.

Kırşehir'de görev yapan polis memuru tek başına doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti.

Polis memuru Barbaros Hatuntoğlu, Kırşehir ve Akpınar ilçesinde toplamda 3 bin 599 adet meşe ağacı fidesini toprakla buluşturdu.

Daha önceden kış şartlarında aç kalan kuşlara verdiği yemlerle sosyal medyada gündem olan Polis Memuru Hatunoğlu, bu seferde dikkatleri her geçen gün çölleşen topraklara çekti.

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in dizelerindeki "Tohum saç bitmezse toprak utansın" düsturunu kendine örnek aldığını belirten Hatunoğlu, "Kırşehir ilinde toprakların verimli olduğunu ancak iklim şartlarının sert olduğunu bu iklimde en rahat yetişebilecek ağaçların birinin Meşe Ağacı olduğunu yaptığım araştırmalarla öğrendim. Memleketim Bursa Orhangazi ilçesinin dağlarından topladığı meşe palamutlarını itina ile filizlendirerek çıplak dağlara 3 bin 599 tanesini diktim"dedi.

Senede 1 günün ağaç ve fidan dikimi için tatilde olmasını isteyen Hatunoğlu, "1 gün Resmi Tatil ilan edilse ve fidan dikme organizasyonları yapılsa, ben herkesin böyle organizasyonlara severek katılacağına yürekten inanıyorum. Böyle bir organizasyona hiçkimsenin karşı çıkacağını düşünmüyorum. Aksine herkesin destekleyeceğine inancım tamdır" diye konuştu.

Polis memuru Hatunoğlu, gelecek nesillere nefes olması için herkesi fidan dikmeye davette ediyor. - KIRŞEHİR

Son dakika haberi... Polis memuru doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hazal Kaya Dilan Çıtak
Spor Cenk Tosun İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Polis memuru doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:47:40. #1.15#
title