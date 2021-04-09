Son dakika haberi! Polis, kısıtlama saatinde kumarhaneye çevirilen iş yerine koçbaşıyla girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Polis, kısıtlama saatinde kumarhaneye çevirilen iş yerine koçbaşıyla girdi

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Polis, kısıtlama saatinde kumarhaneye çevirilen iş yerine koçbaşıyla girdi

Son dakika haber... KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerini artıran polis ekipleri, 2 iş yerinin kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerini artıran polis ekipleri, 2 iş yerinin kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti. Ekipler, kapılar açılmayınca iş yerlerine 'koçbaşı' ile girdi. Boş dükkanların kumarhaneye çevrildiği 96 kişiye, 'kumar oynamak, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeye uymamaktan' toplam 733 bin 56 lira ceza kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde 2 iş yerinin sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gerekirken açık olduğunu belirledi. 2 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine kapıyı açan olmadı. İçeri girmek için harekete geçen polis ekipleri koçbaşı ile kapıları kırdı.

BOŞ DÜKKANLARI KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞLEREkiplerin operasyon düzenlediği dükkanlarda 96 kişinin eğlendiği tespit edildi. İş yerlerinde yapılan aramada, 2 tombala makinesi, 2 pinpon üfürme makinesi, kamera-televizyon sistemleri, çok sayıda pul ve kart ele geçirildi. Olayda 96 kişiye, 'kumar oynamak ve oynatmaktan' 128 bin 256 lira 'sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeye uymamaktan', 604 bin 800 lira toplamda 733 bin 56 lira ceza uygulandı.3 GÖZALTI

Operasyonda iş yeri sorumluları M.K.U, Ş.C. ve R.D. 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı. 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.


Son dakika haberi! Polis, kısıtlama saatinde kumarhaneye çevirilen iş yerine koçbaşıyla girdi
Son dakika haberi! Polis, kısıtlama saatinde kumarhaneye çevirilen iş yerine koçbaşıyla girdi
Son dakika haberi! Polis, kısıtlama saatinde kumarhaneye çevirilen iş yerine koçbaşıyla girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Burak Deniz Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Polis, kısıtlama saatinde kumarhaneye çevirilen iş yerine koçbaşıyla girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:33:27. #1.15#
title