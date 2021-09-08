Son dakika haberi: Polis kimliğiyle gasp yapan şahılar kıs kıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Polis kimliğiyle gasp yapan şahılar kıs kıvrak yakalandı

Son dakika haberi: Polis kimliğiyle gasp yapan şahılar kıs kıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, tabanca zoruyla İran uyruklu şahısları gasp etti.

Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, tabanca zoruyla İran uyruklu şahısları gasp etti. 3 cep telefonu, pasaport ve bir miktar parayı alan şahıslar, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere iki şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak İran uyruklu göçmenlerin araçlarının önünü kesti. Sahte polis kimliği gösteren zanlılar, silah zoruyla İran uyruklu şahısları araçtan indirdi. Araçta bulunan 3 adet cep telefonu, pasaport ve bir miktar parayı alan zanlılar, olay yerinden uzaklaştı. Şahısların polis olmadığını anlayan göçmenler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri olayla iliği çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerin kullanmış olduğu araçlar tespit edilerek gaspçıların kimliklerine ulaşıldı. Şahısların belirlenmesi üzerine harekete geçen polisler, Orhan D. ve Uğur D. İsimli gaspçıların kaldığı adrese operasyon düzenledi. Daha öncede birçok suçtan kaydı olan şahıslar kıs kıvrak yakalanırken evdeki aramada ise 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleşen operasyon ile polis ekipleri tarafından gözaltına alından şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti
Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Cristiano Ünal Karaman Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Polis kimliğiyle gasp yapan şahılar kıs kıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:16:29. #1.15#

title