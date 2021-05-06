Son dakika haberi | Polis, KGYS ile göz açtırmıyor
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Son dakika haberi | Polis, KGYS ile göz açtırmıyor

Son dakika haberi | Polis, KGYS ile göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kent güvenlik ve yönetim sistemi merkezinde 24 saat canlı olarak izleniyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kent güvenlik ve yönetim sistemi merkezinde 24 saat canlı olarak izleniyor. Asayiş olaylarına müdahale konusunda polise önemli bir avantaj sağlayan merkez pandemi uygulamalarında da güvenlik güçlerine önemli katkı sağlıyor.

Erzurum'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile kentin tamamı yüzlerce kamera ile izleniyor. Şüpheli şahıstan araca, hatalı park yapan sürücüden pandemi kurullarına ihlal edene tek tek tespit edilip ekipler uyarılarak gereği yapılıyor.

Merkezden yapılan izleme sonrası kentin muhtelif bölgelerinde bulunan ekipler yönlendirilerek hem anlık gelişen asayiş olaylarına müdahale ediliyor hem de şüpheli araçlar takip edilerek denetleniyor. Merkezde pandemi kurullarına uymayan vatandaşlarda tespit edilerek görevli ekiplere bildiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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