Son dakika haberi: Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
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Son dakika haberi: Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada

Son dakika haberi: Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TRABZON'da kısıtlamada açık olan kafeye polis baskın yaptı.

TRABZON'da kısıtlamada açık olan kafeye polis baskın yaptı. İçeride kızlı erkekli bir grup gencin balkondan balkona atlayarak kaçışları cep telefonu kamerasına yansıdı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 22 bin lira ceza uygulandı.

Kemerkaya Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı. Kafedeki gençlerin balkondan balkona kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki gençlerin, sırayla balkondan kaçma anları görülürken, bir kişinin de "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği duyuluyor.Bu arada kimlikleri tespit edilen 7 kişiye salgın tedbirleri ihlalden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.


Son dakika haberi: Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
Son dakika haberi: Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
Son dakika haberi: Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
Son dakika haberi: Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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