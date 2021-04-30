Son dakika haberi... Polis, ilçe merkezinde anonslarla halkı uyardı: 'Önce sabır sonra bayram'
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Son dakika haberi... Polis, ilçe merkezinde anonslarla halkı uyardı: 'Önce sabır sonra bayram'

Son dakika haberi... Polis, ilçe merkezinde anonslarla halkı uyardı: 'Önce sabır sonra bayram'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ülke genelinde başlayan tam kapama durumu Ardahan Çıldır ilçesinde İlçe Emniyet ekiplerince kontroller yapılıyor.

Ülke genelinde başlayan tam kapama durumu Ardahan Çıldır ilçesinde İlçe Emniyet ekiplerince kontroller yapılıyor. Polis ekipleri devriye araçları ile anons yaparak vatandaşları uyarıyor. "Önce sabır sonra bayram" diyerek vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

17 günlük kapama sonrası başlayan kontrollerden vatandaşlardan kurallara uymaları İlçe Emniyet Amirliğine bağlı araçlarla anonslar yapılırken, polis memurları da tam kapamada sokağa çıkan araçları ve vatandaşları durdurarak izinli olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Halkın tam kapamaya ilk günden riayet ettiği gözlemlenirken yapılan kontrollerde sadece izinli vatandaşların olduğu tespit ediliyor. - ARDAHAN

Son dakika haberi... Polis, ilçe merkezinde anonslarla halkı uyardı: 'Önce sabır sonra bayram'
Son dakika haberi... Polis, ilçe merkezinde anonslarla halkı uyardı: 'Önce sabır sonra bayram'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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