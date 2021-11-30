Son dakika haberi! Polis, fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı - Haberler
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Son dakika haberi! Polis, fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Polis, fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Bayındır ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi, okulun önünde görev yapan trafik polisi kucağına alarak, yolun karşısına geçirdi.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi, okulun önünde görev yapan trafik polisi kucağına alarak, yolun karşısına geçirdi.

Kenti etkisi altına fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında aksamalar meydana geldi. Bayındır ilçesinde de rüzgar etkisini artırdı. Fırtına ve yağış nedeniyle Dörteylül İlkokulu'nda okuyan bir öğrencinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını gören okul önünde görevli trafik polisi, yardıma koştu. Trafik polisi, öğrenciyi kucağına alarak yolun karşısına geçirdi. O anlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.


Son dakika haberi! Polis, fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

Son dakika haberi! Polis, fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

Son dakika haberi! Polis, fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

Son dakika haberi! Polis, fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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