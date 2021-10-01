KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'de, sancıları başlayınca eşi tarafından hastaneye götürülürken yoğun trafiğe takılan ve yardım istedikleri polis ekiplerinin siren çalıp, yolu açarak hastaneye yetiştirdiği Dilber Bülbül, "Bebeğime veya bana bir şey olacak diye çok korktum" dedi. Bülbül, kendisini hastaneye yetiştiren polislere teşekkür ederken, doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökalp Tokaç, "Biraz daha geç kalınması durumunda, doğum arabada gerçekleşebilirmiş" diye konuştu.

Çeşme'de yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan Dilber Bülbül'ün dün sabah saatlerinde doğum sancıları başladı. Metin Bülbül hafif ticari aracına bindirdiği eşini Karabağlar ilçesindeki bir özel hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Karabağlar ilçesi, İnönü Caddesi 'ne geldiklerinde Bülbül çifti, yoğun trafik ile karşılaştı. Bu sırada eşinin doğum sancılarının daha da artması üzerine Metin Bülbül cadde üzerinde görev yapan polislerden yardım istedi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli olan iki polis memuru, Bülbül çiftinin aracının önünde siren çalarak trafiği açmaya başladı. Polisin çabalarıyla Dilber Bülbül hastaneye yetiştirildi. Doğuma alınan Dilber Bülbül, saat 09.35'te, 50 santimetre boyunda, 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Ataberk' ismini verdi.