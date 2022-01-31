Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

AYDIN (İHA) - Aydın'da polis ekipleri soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin düzenli olarak sürdürdüğü sokaktaki can dostlarını besleme çalışmaları soğuk havaların etkisiyle hız kazandı. Ekipler kentin farklı noktalarına mama ulaştırarak bu soğuk günlerde mama bulmakta güçlük çeken hayvanlara destek oluyor. - AYDIN