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Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Son dakika gelişmesine göre Aydın'da polis ekipleri soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Aydın'da polis ekipleri soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin düzenli olarak sürdürdüğü sokaktaki can dostlarını besleme çalışmaları soğuk havaların etkisiyle hız kazandı. Ekipler kentin farklı noktalarına mama ulaştırarak bu soğuk günlerde mama bulmakta güçlük çeken hayvanlara destek oluyor. - AYDIN

Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, Polis, Yerel, Haber

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