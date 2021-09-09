Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynayıp, okul çevrelerinde denetim yaptı
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Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynayıp, okul çevrelerinde denetim yaptı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da öğrencilerle teneffüste bir araya gelip voleybol oynayan polisler, eğitim öğretimin güvenli bir ortamda tamamlanması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Adana'da öğrencilerle teneffüste bir araya gelip voleybol oynayan polisler, eğitim öğretimin güvenli bir ortamda tamamlanması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlere, Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi'nde teneffüsteki öğrencilerle bir araya gelerek voleybol oynayıp vakit geçirdi.

Denetim kapsamında, okul çevrelerindeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan dükkanlar, kafeler ve oyun salonlarında inceleme yapıldı.

Ekipler, yolda karşılaştığı vatandaşlara da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları" başlıklı broşürlerin ve Adana Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Aile Güvenlik Rehberi"nin dağıtımını yaptı.

Öte yandan, narkotik dedektör köpeğiyle de okulların çevresindeki park ve bahçelerde uyuşturucu araması yapıldı.

Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynayıp, okul çevrelerinde denetim yaptı
Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynayıp, okul çevrelerinde denetim yaptı
Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynayıp, okul çevrelerinde denetim yaptı
Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynayıp, okul çevrelerinde denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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