Son dakika! Polis ekipleri Esenler'de KADES uygulamasını vatandaşlara anlattı

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Polis ekipleri Esenler'de Kades uygulamasını vatandaşlara anlattı

İSTANBUL - Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için sahaya indi. Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara KADES anlatan polisler broşürler dağıtarak konuya dikkat çekti.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği harekete geçti. Ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Dörtyol Meydanı'nda 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren KADES'i (Kadın Acil Destek Uygulaması) vatandaşlara anlattı. Uygulama hakkında bilgi verilirken nasıl çalıştığını gösteren broşürler de dağıtıldı. Polis ekipleri konuyu detaylıca anlatırken vatandaşlar ekiplere yoğun ilgi gösterdi.