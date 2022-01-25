Son dakika haberi... Polis ekipleri durdurdukları araçta onlarca kaçak ürün yakaladı - Haberler
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Son dakika haberi... Polis ekipleri durdurdukları araçta onlarca kaçak ürün yakaladı

Son dakika haberi... Polis ekipleri durdurdukları araçta onlarca kaçak ürün yakaladı

Son dakika haberi... Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan onlarca kaçak ürün çıktı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan onlarca kaçak ürün çıktı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada onlarca kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan aramalarda, araç içerisinde menşeileri beli olmayan 140 adet sigara tabakası, 25 adet sigara kutusu, 34 adet çakmak ve 380 adet nargile kömürü ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Sigara, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Haber

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