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Son dakika haberi! Polis ekipleri 50 gündür uygulama yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Polis ekipleri 50 gündür uygulama yapıyor

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri 50 gün boyunca sokak ve caddelerde denetim yapıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri 50 gün boyunca sokak ve caddelerde denetim yapıyor.

Bolvadin Kaymakamlığı ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece-gündüz sokaklarda denetimlerini sürdürerek suçlulara göz açtırmıyor. Kaymakamlığın öncülüğünde başlatılan ve Kaymakam Taner Bolat'ın da bizzat katıldığı gece devriyeleri uygulaması kapsamındaki denetimlerde Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve emniyette görevli komiserler de denetimde hazır bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri gençlerin suça sürüklenmemesi, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Afyonkarahisar Valiliğinin öncülüğü ve teknik destekleriyle insansız hava aracı da dahil kullanarak, narkotik asayiş, düzensiz göçmen ve kaçakçılık uygulamalarına devam ediyor. Timler halinde cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetim yapan ekipler İçişleri Bakanlığı'nın tüm projelerini takip ederek dosta güven, suçlulara korku salıyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Polis ekipleri 50 gündür uygulama yapıyor

Son dakika haberi! Polis ekipleri 50 gündür uygulama yapıyor

Son dakika haberi! Polis ekipleri 50 gündür uygulama yapıyor

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