Baskın yapılan iş yerinde 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Baskın yapılan iş yerinde 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi

Baskın yapılan iş yerinde 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis baskın düzenlediği bir iş yerinde 15 bin 828 adetkaçak makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis baskın düzenlediği bir iş yerinde 15 bin 828 adet

kaçak makaron ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde ki bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayın ardından M.İ. (54) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Baskın yapılan iş yerinde 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Tütün, Polis, 3. Sayfa, Haber

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