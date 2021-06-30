Son dakika haberi: Polis binlerce adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirdi
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Son dakika haberi: Polis binlerce adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirdi

Son dakika haberi: Polis binlerce adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde 07 EDN 76 plakalı aracı durduran ekipler araçta arama yaptılar. Araçta yapılan aramada 7 bin 496 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekran koruyucusu, bin 698 adet cep telefonu kılıfı, 716 adet kulaklık, 166 adet şarj kablosu, 101 adet telefon tutma aparatı, 90 adet çakmaklık, 95 adet hoparlör (ses bombası), 46 şarj adaptörü, 53 adet dijital saat ve 3 adet selfie lambası ele geçirildi. Operasyonun ardından Burak D. (32), Ayhan Ö. (48) isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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