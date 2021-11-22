Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, engelli öğrencileri taşıyan servis ile polis aracının çarpıştığı kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı. Servisteki 5 öğrenci ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hüseyin Tiryakioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Çetinkaya Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ortaokul öğrencilerini taşıyan Ş.D.'nin kullandığı 03 S 0030 plakalı minübüs ile polis aracı, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan minibüsteki hostes ve şoför Ş.D. ile ekip aracındaki 2 polis, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Servisteki engelli 5 öğrenci ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.