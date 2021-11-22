Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'da, engelli öğrencileri taşıyan servis ile polis aracının çarpıştığı kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da, engelli öğrencileri taşıyan servis ile polis aracının çarpıştığı kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı. Servisteki 5 öğrenci ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hüseyin Tiryakioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Çetinkaya Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ortaokul öğrencilerini taşıyan Ş.D.'nin kullandığı 03 S 0030 plakalı minübüs ile polis aracı, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan minibüsteki hostes ve şoför Ş.D. ile ekip aracındaki 2 polis, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Servisteki engelli 5 öğrenci ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.


Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri

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