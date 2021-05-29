Son dakika haberi! Polis Akademisinden 2020 KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi! Polis Akademisinden 2020 KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi! Polis Akademisinden 2020 KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Polis Akademisi Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, en az 50 öğrencisi sınava katılan yükseköğretim kurumları arasında Akademinin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, en az 50 öğrencisi sınava katılan yükseköğretim kurumları arasında Akademinin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, öğretim kurumları arasında en az 50 öğrencisi sınava katılan 187 üniversitenin puan ortalamalarına bakıldığında 76,56 ortalamayla ilk sırada Polis Akademisi yer aldı." denildi.

22 Kasım 2020'de 188 sınav merkezinde uygulanan KPSS Ön Lisans sınavına katılan 921 bin 842 adaydan 921 bin 713'ünün sınavının geçerli kabul edildiği belirtilen açıklamada, değerlendirme raporunun sınavı geçerli olan adayların sonuçları üzerinden hazırlandığı kaydedildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin 74,83 puanla ikinci, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin 73,23 puanla üçüncü, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 72,85 puanla dördüncü ve İzmir Bakırçay Üniversitesinin 71,95 puanla beşinci olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip bireylere mesleki eğitim vererek amir, memur ve bekçi yetiştiren Polis Akademisi, bugüne kadar elde ettiği başarılı çalışmalarına bundan sonra da aynı inanç, azim, gayret ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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