Son dakika haberi | Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi | Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajlardan hırsızlık yapan şüpheli, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajlardan hırsızlık yapan şüpheli, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oba ve Güllerpınarı mahallelerindeki plajlarda farklı zamanlarda turistlerin çanta ve cep telefonlarının çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

KGYS kameraları görüntülerinden kimliği tespit edilen M.L.A. (20), Tosmur Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mert Günok Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.08.2021 18:32:57. #1.13#

title