Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı
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Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı

Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haber... Rize'de bir kişinin aile plajını rahatsız ettiği ihbarında bulunarak çağrılan Sahil Güvenlik personeline kurumun 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama sürprizi yapıldı.

Rize'de bir kişinin aile plajını rahatsız ettiği ihbarında bulunarak çağrılan Sahil Güvenlik personeline kurumun 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama sürprizi yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 39. yıl dönümü dolayısıyla plaj işletmecileri, Çayeli ilçesindeki Limanköy Plajında bir kişinin teknesini aile plajı yanına demirleyerek denize atladığı ve güvenlik şeridi dışında rahatsızlık verdiği ihbarında bulundu.

İhbarı alan Rize Sahil Güvenlik SAGET 34 Bot komutanlığı personeli bot ile kısa sürede olayın olduğu bölgeye geldi. Olaydan habersiz Mehmet Koçal'ı bota alarak sahile getiren sahil güvenlik personeli alkışla karşılandı.

Sahil Güvenlik personeline pasta ikram edildi. Ayrıca çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür edildi.

Rize Sahil Güvenlik SAGET 34 Bot Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Mustafa Kürşat Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuruluş yılında kendileri için böyle bir sürpriz hazırlayan plaj işletmecilerine teşekkür etti.

İşletmeciler adına konuşan Zafer Koçal, her zaman sahil güvenliğin desteğini arkalarında hissettiklerini vurgulayarak, "Kuruluş yıldönümü nedeniyle bütün plaj işletmecileri ile böyle bir çalışma yaptık. Zaten her zaman yanımızdalar. Bir anlamda moral olmasını istedik. Kısa sürede sahte ihbarımıza cevap vererek geldiler. Biz de kendilerine bu sürprizi hazırladık." diye konuştu.

Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı
Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı
Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı
Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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Son dakika haberi: Plaj işletmecileri, Sahil Güvenliğin 39. yaşını sahte ihbarla çağırdıkları kurum personeline sürpriz yaparak kutladı - Haberler
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