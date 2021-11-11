Son dakika haberi | PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, İZMİR'DE YAKALANDI - Haberler
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Son dakika haberi | PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, İZMİR'DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de, Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen S.M., ve A.M. yakalandı.

İZMİR'de, Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/ Ypg adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen S.M., ve A.M. yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep kentinde, terör örgütü PKK/YPG adına silahlı mücadele yürüttüğü belirlenen S.M.'nin Menderes ilçesinde, A.M.'nin ise Bornova'da olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler, geçen salı günü sabah saatlerinde, adreslerine yapılan operasyonlarla yakalandı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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