Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde, bazı şüphelilerin Cizre ilçesinde YPS ve gençlik yapılanmasında silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, bir kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler
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