Son dakika haberi | Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 sığınak bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-3 ve Eren Kış-6 operasyonlarında teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-3" ve "Eren Kış-6" operasyonları kapsamında 18 noktada arazi araması yaptı.

Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 6 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, havan mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat, 19 mutfak tüpü, 5 piknik tüpü, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar ile mühimmat ve diğer malzemeler ekiplerce imha edildi.