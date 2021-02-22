Son dakika haberi! PKK'lı 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarının gizli bir toplantı yapacağı tespit edildi. MİT, örgüt mensuplarını yakın takibe aldı. MİT'in bugün Irak'ın Metina alanında gerçekleştirdiği operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı