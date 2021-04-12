Son dakika haberleri: Kocaeli'ndeki kaçak sigara operasyonunda 50 bin 800 makaron ve tütün ele geçirildi

Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde kaçak sigara operasyonunda, 50 bin 800 makaron ve 10,5 kilo tütün ele geçirildi.