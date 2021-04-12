Son dakika haberleri: Kocaeli'ndeki kaçak sigara operasyonunda 50 bin 800 makaron ve tütün ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Kocaeli'ndeki kaçak sigara operasyonunda 50 bin 800 makaron ve tütün ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kocaeli'ndeki kaçak sigara operasyonunda 50 bin 800 makaron ve tütün ele geçirildi

Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde kaçak sigara operasyonunda, 50 bin 800 makaron ve 10,5 kilo tütün ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde kaçak sigara operasyonunda, 50 bin 800 makaron ve 10,5 kilo tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma sonucu, piyasaya kıyılmış tütün ile doldurulan içime hazır makaron sigarası sürüleceği bilgisine ulaştı.

İzmit ve Kartepe ilçelerinde makaron sigarası sattığı tespit edilen Y.B ve E.B'nin sigaraları dolduruldukları adresler belirlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda, içi dolu 24 bin makaron, içi boş 26 bin 800 makaron, 10,5 kilo kıyılmış tütün, 6 paket kaçak nargile tütünü, 56 bandrol, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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