Son dakika haberi! Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberi! Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi yakalandı

16.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:32
Son dakika haberi! Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Ordu'da yol aramalarında durdurulan araçta ve sürücünün kullandığı depoda çok sayıda cinsel içerikli takviye edici ürün ele geçirildi.

Ordu'da yol aramalarında durdurulan araçta ve sürücünün kullandığı depoda çok sayıda cinsel içerikli takviye edici ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ulubey İlçesi Polis Uygulama ve Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta ve şüphelinin tespit edilen deposunda yapılan aramada tahmini piyasa değeri 50 bin lira olduğu değerlendirilen bin 700 adet cinsel içerikli takviye edici ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ve bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçlarından adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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