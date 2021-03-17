Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar
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Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar

17.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:10
Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar

Bir son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve sahte basın kartı bulunan araca yönelik operasyon düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve sahte basın kartı bulunan araca yönelik operasyon düzenlendi. Kaçmaya çalışan otomobil, ekiplerin aracın lastiklerine ateş etmesi sonucu durduruldu. Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken 3 kişi gözaltına alındı.

Olay Düzce'nin Beyciler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu ticareti yapmak için gelen ve aracına da gazete dağıtım şirketinin ile sahte izin evraklarını koyan 34 TR 7437 plakalı otomobil D-655 Karayolu Beyciler mevkiinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince durdurulmak istendi. Şahıs polisin dur ihtarına uymayınca, aracın lastiklerine ateş edildi. Yaklaşık 100 metre kaçabilen sürücü bir benzin istasyonunun önünde aracı bırakarak bu sefer yaya olarak kaçmaya çalıştı. Fakat Narkotik şube ekiplerince şahıslar kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde yapılan incelemede piyasa değeri 100 bin lira olan metamfetamin ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Araç sürücüsü ile birlikte araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların polis kontrol noktalarından aranmadan geçmek için sahte basın kartı çıkarttıkları, aracın ön camına ise aynı dağıtım şirketinin logoları ve izin kağıdı olan sahte evraklar yapıştırdıkları görüntülendi. Sahte basın kartı Düzce polisinin dikkatinden kaçmadı. - DÜZCE

Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar
Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar
Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar
Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar
Son dakika haberi: Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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