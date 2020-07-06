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Son dakika haberi... Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry'yi transfer etti

Son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2018-2019 sezonunda takımda forma giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti.

Son dakika haberi... Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry'yi transfer etti
06.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:20

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2018-2019 sezonunda takımda forma giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Yeni Zelanda'nın Breakers ekibinde mücadele eden Henry ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Şutör oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan 33 yaşındaki basketbolcuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.

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Kaynak: AA

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