Son dakika haberi... Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry'yi transfer etti Son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2018-2019 sezonunda takımda forma giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2018-2019 sezonunda takımda forma giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, en son Yeni Zelanda'nın Breakers ekibinde mücadele eden Henry ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Şutör oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan 33 yaşındaki basketbolcuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu. Kaynak: AA