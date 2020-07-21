Son dakika haberi... Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
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Son dakika haberi... Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika habere göre Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Son dakika haberi... Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
21.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:38

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Arama sonucunda bir varilin içinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı C.M.A. gözaltına alındı. C.M.A'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli hareketleri ve pet şişe ile benzin alması ele verdi

Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldıkları genç kızın eski erkek arkadaşı C.M.A'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Görüntülerde, C.M.A'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan pet şişe ile benzin aldığı görüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.M.A'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekledi.

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 2 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

"Kızım canavarca öldürdü"

Gültekin'in babası Sadık Gültekin gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi.

Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim." dedi.

Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.

Zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlatan Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi." diye konuştu.

Genç kızın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yakınları ve arkadaşları tarafından gözyaşları içerisinde cenaze aracına konulan genç kızın cenazesi defnedilmek üzere Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.

Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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