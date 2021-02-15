Pınar Gültekin cinayeti davasının üçüncü duruşması başlıyor

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün devam edilecek.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün devam edilecek.

Davanın bugün yapılacak celsesinde Cemal Metin Avcı'nın eşi ve diğer tanıklar dinlenecek. Duruşmada Gültekin'in ölüm sebebi ve zamanına ilişkin Adli Tıp raporu okunacak.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, üçüncü duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen duruşmada reddi hakim talebinde bulunduklarını ancak bu talebin mahkemece reddedildiğini ifada etti.

Mahkemenin kendilerine göre adil olmadığını öne süren Epözdemir, "Geçen celsedeki 'reddi hakim' talebimiz kabul edilmedi. Bu hunharca, vahşice, canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlenmiş cinayeti yargılamak yerine, Pınar Gültekin'in özel hayatını yargılamaya çalışan, bu şiddeti, caniliği insan olma vasfına aykırı cinayeti meşrulaştırmaya çalışan, haksız tahrik indirimi uygulamak için maksimum bir çaba sarf eden bir anlayış ve perspektif görüyoruz duruşma salonunda." diye konuştu.

Talebin reddedilmesinin üzücü olduğunu belirten Epözdemir, "Mahkemenin adil olduğunu düşünmüyoruz. Bundan sonra da biz mahkemeden adalet beklemiyoruz. Çünkü şuana kadar ki yargılama ve duruşma performansı, yapılanlar, müzekkereler, tanıkların ifadesi, yönlendirilmesi gibi hususlar müvekkillerin kafasında çok makul soru işaretleri uyandırdı." ifadesini kullandı.

Epözdemir, maktulün ölüm zamanı ve ölüm nedeniyle ilgili Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun bugün okunacağını da kaydetti.

Duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. İkinci duruşmada Baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek duruşma salonunu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuş, duruşma 15 Şubat'a ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı