Son dakika haberi | Pilotaj öğrencisinin öldüğü trafik kazası davasına devam edildi

Bir son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda 22 yaşındaki pilotaj öğrencisi Selimhan Şimşek'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zeytinburnu'nda 22 yaşındaki pilotaj öğrencisi Selimhan Şimşek'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Yiğiter katılmadı. Müştekiler Ramazan Şimşek ve Havva Nur Şimşek'in avukatı Eşref Çalışır duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan avukat Çalışır, sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama emri çıkartılarak, ek savunmasının alınmasını talep etti.

Mahkeme, ek savunmasının alınması için tutuksuz sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Mustafa Ekentok'un kendi kullandığı aracıyla, yanında arkadaşları maktul Selimhan Şimşek ve Ali Yarlığan ile beraber Florya'dan Ankara istikametine doğru yola çıktığı anlatılıyor.

Yan yolda seyrederken lastik sensörlerinin arıza vermesi üzerine sürücü Ekentok'un Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımındaki taralı alanda aracı durdurduğu belirtilen iddianamede, Ekentok'un araçtan inerek önce sol taraftaki lastikleri kontrol ettiği, sağdaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği sırada, Selimhan Şimşek'in araçtan indiği aktarılıyor.

Bu esnada sürücülüğünü Sedat Yiğiter'in yaptığı aracın hızlı seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip Ekentok'un aracına sol arka çamurluğu ile teker kısmına ve araçtan inen Ahmet Selimhan Şimşek'e çarptığı ifade edilen iddianamede, çarpma sonucu ağır bir şekilde yaralanan Şimşek'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İddianamede sanık Sedat Yiğiter'in "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş